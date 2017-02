Tilsa Lozano lloró al ser intervenida por la Policía ¿Qué pasó? 

Tilsa Lozano no la pasó bien. La conductora del programa 'Amor de Verano' fue intervenida por la Policía de Chorrillos cuando se dirigía a la playa Agua Dulce en donde se ubica el set del programa de Latina.

Todo sucedió el día miércoles 08 de febrero en la mañana cuando Tilsa Lozano manejaba su camioneta negra Kia Sportage. Según informa El Popular, agentes de la Policía de Tránsito de la comisaría de Chorrillos intervino a la Vengadora por una papeleta de 2.443 soles que no estaba pagada.

"Es una papeleta que ni siquiera está a mi nombre, señor. Se robaron mi carro y le pusieron una papeleta", habría dicho Tilsa Lozano con lágrimas en los ojos, según la publicación.

Sin embargo, la situación no pasó a mayores, y tras varios minutos con la Policía Nacional, Tilsa Lozano mostró una fotografía del SAT donde supuestamente no figuraba deuda alguna.

"Me han mandado una foto del SAT en la que dice que yo no tengo deuda. ¿Qué dice acá (mostrando la fotografía a los agentes) que no tengo deuda", dijo Tilsa Lozano.

Los agentes de la Policía de Chorrillos dejaron ir a Tilsa Lozano con dirección a Agua Dulce. Durante el programa 'Amor de Verano', la Vengadora lució tranquila y no tocó el tema.

