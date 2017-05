Tilsa Lozano estalló con sujeto que le recordó al 'Loco' Vargas en discoteca [VIDEO]

Tilsa Lozano no pudo evitar volver a referirse al 'Loco' Vargas y a Blanca Rodríguez mientras animaba en una discoteca. Todo lo provocó un sujeto no paraba de recordarle que la esposa del futbolista estaría por mudarse a la misma zona que ella en Punta Hermosa.

Tilsa Lozano interrumpió su show en la discoteca cuando se escuchó claramente a alguien gritarle "el 'Loco' es tu vecino". La 'colita' se puso bien seria y replico: "Ya mi amor, ya te escuché hace una hora, después subes y me lo dices acá... Mira, tú, el de gorrita, tú h... el que estás gritando, después subes, apechugas y me lo dices. Yo te vi, no te hagas el p...".

Tras su accidentada presentación, Tilsa Lozano se refirió a Blanca Rodríguez, quien la tildó de 'cara de palo' cuando comentó la posibilidad de que se convierta en su vecina. La modelo se animó solo a decir que le dedicaría el tema "Si tu marido no te quiere, quiere".

Por otra parte, Tilsa Lozano anunció que se dispone a tomar acciones legales contras las figuras de 'Chollywood' que ha estado hablando de ella como Aída Martínez o Dorita Orbegoso.

"Tú me puedes decir gorda, fea, celulítica, vieja, lo que quieras. Hasta ahí todo bien, es tu opinión, puedes opinar lo que quieras. Pero de ahí a mentir, a decir que me vi con alguien que no me vi, que yo mandé mensajes que no mandé, que yo me dediqué a la prostitución, que es mentira... Ya me parece que las cosas se le escaparon de las manos", indicó Tilsa Lozano.

"Voy a empezar con una que es la que me parece que se excedió (Aída Martínez) y si las demás no aprenden con eso, no se preocupen que hay bastante papel y podemos empapelarlas a todas porque ya hemos analizado caso por caso con el abogado y a todas se les puede demandar", finalizó Tilsa Lozano.