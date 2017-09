Tilsa Lozano: Me faltaron el respeto [VIDEO]

Tilsa Lozano contó que se molestó con la animadora de uno de su eventos, un travesti quien le preguntó si llamaba borracha al ‘Loco’ Vargas, porque le faltó el respeto y no fue malcriada con el público.



“Al público puedo aguantarle todo, pero si estás trabajando conmigo, no puedes faltarme el respeto ni hacerte el payaso o la payasa por figurar 5 segundos”, dijo Tilsa Lozano.



El administrador afirmó que mandaste sacar gente, incluso insultaste a la chica.



Es mentira y me tomé fotos con todo el público que subió (al escenario). (M.C)



Tilsa Lozano en discoteca