Tilsa Lozano: No creerás lo que Miguel Hidalgo dijo sobre Juan Manuel Vargas [VIDEO]

Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano, decidió sorprender a la 'Vengadora' en el programa 'El Reventonazo de la Chola' y declarar su amor frente a las cámaras de televisión. El papá de Valentina venció su terror a la TV para prometerle a 'Tili' que nunca más estaría sola.

Tilsa Lozano no pudo evitar romper en llanto al ver a Miguel Hidalgo en el programa pues sabe que su pareja nunca ha sido fan del mundo de la TV. Sin embargo, agradeció la sorpresa de su pareja y manifestó que ellos son como cualquier pareja, con momentos buenos como malos.

A pesar que Miguel Hidalgo llegó a sorprender a Tilsa Lozano con un tierno detalle de amor, no pudo evitar ser consultado sobre el pasado de la Vengadora, específicamente acerca de su romance con Juan Manuel Vargas.

Tilsa Lozano en El Reventonazo de la Chola

La pareja de Tilsa Lozano respondió claro y directo sobre la polémica que siempre relaciona a su mujer con Juan Manuel Vargas y manifestó que el pasado de la Vengadora no le interesaba sino el presente y el futuro que les espera juntos.

"Seguramente (me fastidian con el 'Loco') Pero no tengo tiempo que perder en cosas tan absurdas. Mi relación con Tili empezó el 5 de febrero del 2015 y de ahí para atrás no me interesa. Qué voy a estar pensando en algo que pasó hace 5, 6 años", dijo muy seguro Miguel Hidalgo.

Tilsa Lozano por su parte comentó que formar una familia no es una tarea fácil porque hay muchas cosas que se tienen que considerar y que son seres humanos como cualquier otra pareja.

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo

