Tilsa Lozano y Milett Figueroa no son las mejores amigas de Chollywood. En más de una ocasión, la 'Vengadora' ha dejado más que clara su opinión sobre la ahora actriz de 'De Vuelta al Barrio. Y es que cuando la exparticipante de El Gran Show no era la figura que es ahora, también tuvo ciertos comentarios nada agradables.

Ahora, después de muchos años y con más experiencia, los enfrentamientos verbales entre ambas continúan. Tilsa Lozano no ha dejado de opinar sobre Milett Figueroa cuando ha tenido la oportunidad, mientras que la actriz opta por el silencio. Sin embargo, en la última gala de El Gran Show, decidió dejar calladita a la Vengadora.

¿Qué pasó? Todo sucedió después que Tilsa Lozano diera su crítica sobre la presentación de Milett Figueroa. La jueza declaró que le gustó la interpretación pero le faltó algo más de fuerza. Terminó su comentario con un 'no me gusta tu peinado'. Ante esto, la participante de El Gran Show comentó que su cabello lucía así para el segundo número.

Gisela Valcárcel no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a Tilsa Lozano sobre la enemistad que tiene con Milett Figueroa. La pareja de Miguel Hidalgo comentó que ella tiene una opinión muy concreta de la actriz como persona, pero ella estaba ahí para calificarla como participante de El Gran Show.

Milett Figueroa y Tilsa Lozano

Sin embargo, no todo quedó ahí. Gisela Valcárcel le preguntó a Tilsa Lozano qué era no que no le gustaba de Milett Figueroa. La jurado comentó que no le gustaba su trato a la prensa o la forma de dar sus declaraciones. "Ella se olvidó como inició en esto y también de las declaraciones que tenía hacia mi persona diciendo que era vieja y me tenía que retirar de las pasarelas".

Con estas declaraciones, Milett Figueroa decidió responderle a Tilsa Lozano. Según contó, nunca le dijo 'vieja' y si le respondió de esa manera fue porque la 'Vengadora' fue quien habló de ella primero. Debido a eso, mandó tuits en su contra. Cuando dijo esto, 'Tili' le replicó: ¿Estás segura que yo fui quien empezó con las palabras?, pero la participante de El Gran Show la cortó: "Un segundo. Ya hablaste tú, voy a hablar yo"

"Estoy en otra. No tendría por qué responderle a ella. ¿Ella está sentada en el jurado para hablar de esto? Qué patético, qué pobre y qué triste. En lugar de estar calificando los bailes ¿habla de esas cosas? ¿Qué ha hecho desde que ha llegado? ¿Ha demostrado algún talento? No. ¿Habla de todo el mundo? Sí, es su trabajo, es lo que hace y la gente lo sabe", dijo Milett Figueroa sobre el impasse que tuvo con Tilsa Lozano.

Ante esto, la 'Vengadora' no dudó en responderle. "Mi talento está acá y sus talentos todos los conocemos. Ya la escuchamos cantar, ya vimos que la eliminaron, entonces yo creo que mi talento está en hilar una oración completa. En todo caso puede ir a la oficina de Gisela Valcárcel y cuestionarle la decisión de por qué contratarme. (Milett) No es tan importante, es una niña que se ha portado como lo que es: una chiquita malcriada y yo ya esto grande y vieja para eso", comentó Tilsa Lozano.

Milett Figueroa y Tilsa Lozano estuvieron cara a cara y así reaccionaron

