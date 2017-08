Tilsa Lozano dispara: "Milett Figueroa no puede hilar 5 palabras sin que su hermano se las dicte" [VIDEO]

¡Arde Troya! Después que Milett Figueroa calificara de 'patética' a Tilsa Lozano por criticarla y recordar historias pasadas, la Vengadora no dudó en responderle y llamarla 'chiquita malcriada'. Pero como todo enfrentamiento en Chollywood este tema no quedó aquí.

En entrevista con 'Espectáculos', Tilsa Lozano puso en una lista todos sus talentos, pues, según Milett Figueroa, solo quien actúa, canta y baila triunfa en la televisión. La Vengadora le cantó todas sus verdades.

"Uno de mis talentos es poder hilar 5 palabras en una oración sin que mi hermano me las dicte por Whatsapp ni me haya 'brifeado' en mi casa antes de una entrevista. Claro ejemplo fue cuando estuvo en Amor Amor Amor y se escuchó cómo la chica no podía hilar sin que le dictaran", señaló Tilsa Lozano.

Pero no todo quedó ahí. La Vengadora Vengativa declaró que ella sí era capaz de separar a la persona del persona. Tilsa Lozano señaló que cuando la TV se apaga, Chollywood no le interesa y no toma nada personal.

Tilsa Lozano y Milett Figueroa

"Siguiente talento.Tengo la capacidad de separar al personaje de la persona. Mi personaje no se comió a mi persona. Tilsa Lozano cuando se apaga el televisor va a su casa con su marido y su hija, con sus empresas y familias. El personaje no se comió a la persona", sentenció Tilsa Lozano.

Los enfrentamientos entre Milett Figueroa y la Vengadora no tienen cuándo acabar. Aunque Tilsa Lozano haya aclarado que no tiene nada personal contra la actriz de 'De Vuelta Al Barrio', sí enfatizó que si le preguntan sobre lo que opina de ella, siempre dará su opinión.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.