Tilsa Lozano niega que haya crisis en su relación con Miguel Hidalgo [VIDEO]

Tilsa Lozano salió al frente para desmentir los rumores de que la relación con el padre de su hija, Miguel Hidalgo, no atraviesa por un buen momento. Este jueves, la 'vengadora' habló en una entrevista para 'Espectáculos' incluso sobre los planes que tiene con él para aumentar si familia.

“Estamos súper bien. Por ahí un tema laboral yo trabajo los fines de semana, él a veces sale solo, yo a veces salgo sola… El que diga que vive en el paraíso es un mentiroso, el amor se construye, se cultiva. Como todas las parejas debemos tener momentos buenos, momentos malos, pero mi corazón sigue latiendo por él con todo el amor del mundo”, señaló Tilsa Lozano en el informe del programa matinal.

Tilsa Lozano también confesó que espera casarse este año con Miguel, aunque no hay nada definido al respecto de momento.

“Yo no pierdo la esperanza. Será cuando Dios quiera. Como todas las mujeres yo me quiero casar con mi anillo, pero tampoco sin presionar a nadie y si no, él se lo pierde. Yo creo que el matrimonio es totalmente relativo, cuando hay amor no es necesario tener roca, pero yo si quiero mi roca”, agregó Tilsa Lozano.