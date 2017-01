Tilsa Lozano: ¿Su novio hizo escándalo en discoteca por ruptura? [VIDEO y FOTOS]

Un rumor ensombrece la relación entre la conductora de televisión Tilsa Lozano y su pareja Miguel Hidalgo. En el programa Cuéntamelo Todo revelaron que la pareja se encuentra en crisis y que ya no estarían. Esto habría llevado a Hidalgo a realizar un escándalo en discoteca.



El panelista de Cuéntamelo Todo, Kurt Villavicencio, se refirió a este escándalo en el programa. Según Villacencio, Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano, habría estado en un discoteca despotricando sobre las relaciones amorosas, afirmando que todo es una mentira.



"No se junten, no se casen, porque es una... como diciendo 'vivan libres, solteras, hagan su vida, diviértanse sin presiones", habría dicho Miguel Hidalgo en referencia su relación con Tilsa Lozano.



Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo se convirtieron en papás en 2016. Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo se convirtieron en papás en 2016.

Además, Olinda Castañeda, quien también se encontraba presente en Cuéntamelo Todo, se refirió a una posible ruptura entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo.



La modelo reveló que Miguel Hidalgo se habría hecho un tatuaje en el pecho por Tilsa Lozano. El tatuaje dice Familia.

Olinda Castañeda dice que estuvo presente cuando Miguel Hidalgo se descubría el pecho y mostraba el tatuaje en la discoteca.



Miguel Hidalgo habría estado tan dolido por su ruptura que afirmaba con la camisa abierta, mostrando el tatuaje, que el amor era una mentira ¿Dirá algo al respecto Tilsa Lozano? ​