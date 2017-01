Por: Milagros Casas



Olinda Castañeda afirmó que ahora que Tilsa Lozano está separada de Miguelón, a lo mejor ha vuelto a encenderse la chispa del amor hacia el ‘Loco’ Vargas, pero ‘él no cometería el mismo error’.

“Lo que creo es que existen dos tipos de amor. El amor pasional, el amor loco, el que te mata, te hace sufrir, pero al final no llegan a estar juntos y el amor que te da paz, tranquilidad y creo que ese es el amor que encontró con Miguelón. Ahora que también se cuenta que el padre de su hija no está con ella, que ya no están juntos, puede ser que le haya revivido esa chispita, esa locura, esa pasión por el ‘Loco’...”, aseguró Olinda Castañeda.

Tilsa dijo que es patético que le sigan preguntando por el ‘Loco’ Vargas y Blanca.



Creo que más patético es que hable en su programa y le mande saludos a la mamá del ‘Loco’, eso sí me parece patético... creo que, en realidad, no lo olvida y lo demuestra.

Pero ahora Juan Manuel y Blanca están felices…



Es lo que Vanessa (Ciurlizza, amiga de Blanca) me cuenta, que están contentos, súper bien, felices, muy unidos y que él siempre comenta que jamás volvería a cometer ese tipo de error que solo daña a Blanca.

¿Fue un error lo de Tilsa?



¿Un error?, un horror...

En tanto, Shirley Arica se expresó mal de Tilsa Lozano, a quien llamó ‘cara de palo’, por decir que estando casada coqueteaba con el hermano de Melissa Klug.



“Por lo menos yo no me he metido en ningún hogar, ni con un hombre casado y con hijos, ni nada. No sé qué tanto se ‘araña’ diciendo que es una señora, cuando es tremenda... tú me entiendes”, dijo la popular ‘Chica realidad’.