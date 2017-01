Tilsa Lozano opinó esto sobre tierna foto de la esposa de 'Loco' Vargas [VIDEO]

La foto que publicó Blanca Rodríguez, la esposa de Juan Manuel Vargas, en la que aparece dando de lactar a su bebé, sigue dando que hablar. Tilsa Lozano fue consultada sobre esto por sus compañeros de 'Amor de Verano'.

Pasado buen tiempo de que confesara la relación que mantuvo con el actual jugador de Universitario, Tilsa Lozano se animó a hablar sobre la foto de Blanca Rodríguez y la reafirmación de su amor con palabras de halago.

"Hay me da ternura porque yo he sido mamá hace un año y de verdad que no hay nada más lindo que darle de lactar a tu hijo. Esa conexión, ese momento de estar con tu bebito...no existe nada más en el mundo que ese pleno momento", le comentó a Tilsa Lozano a su compañero Ernesto Jiménez.

"Estoy feliz por ellos claro. En sí de lo que estamos hablando es de lactar, ese momento de felicidad y creo que no hay momento más lindo para una mujer que ese", añadió Tilsa Lozano sobre la imagen de la esposa de Juan Manuel Vargas y su quinto hijo.