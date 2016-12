La siempre polémica Tilsa Lozano no dudó en opinar del posible regreso del futbolista Juan Manuel Vargas, su expareja, a las filas de Universitario de Deportes, ahora que no milita en ningún club.

Fiel a su estilo, Tilsa Lozano no dudó en lanzar este certero dardo contra el popular 'Loco' Vargas con respecto a su carrera futbolista que, todo parece indicar, se encuentra en descenso.

Tilsa Lozano consideró que es triste que el 'Loco' Vargas regrese sin pena ni gloria a Universitario luego de haber conseguido lucir su talento en la primera división de la Liga española.

"No sé, muy triste, prefiero no opinar. ¿Por qué me preguntan eso?", dijo Tilsa Lozano en conferencia de prensa para sorpresa de muchos.

Sin embargo eso no quedó ahí. Tilsa Lozano se atrevió a comparar a Universitario de Deportes con un reality de comptencia, restando importancia de alguna forma al nivel del club.

"Prefiero no opinar, no sé, la ‘U’, ‘Esto es guerra’, ‘Combate’, ¿no?", agrega la 'Vengadora'.

Finalmente, Tilsa Lozano le envió un mensaje a 'Loco' Vargas de quien parece solo guarda los buenos momentos que vivió a su lado algunos meses.

"Siempre. Yo creo que él es una persona buena que se merece lo mejor y siempre le voy a desear lo mejor", agrega Tilsa Lozano.