¿Tilsa Lozano como reportera de Estás en todas? Ella no descarta posibilidad [VIDEO]

Tilsa Lozano no descartó la posibilidad de convertirse en la nueva reportera de ‘Estás en todas’, pues hace unos días grabó una nota para el programa en el ‘Circo de la Chola Chabuca’, en Plaza Norte.



“Choca (conductor) me invitó a ser reportera, pensé que solo iba a entrevistar a la Cholita, pero hice algunas acrobacias en el circo. Fue una linda experiencia”, precisó Tilsa Lozano.



¿Eres la nueva reportera?

No, pero si se da la oportunidad de quedarme fija, no tengo ningún problema. Estoy abierta a cualquier propuesta que me ayude a avanzar.

