Tilsa Lozano: Shirley Arica le responde así por amenaza de demanda

Shirley Arica dijo que le importa ‘tres pepinos’ si Tilsa Lozano la demanda, luego que comentó le mandaba mensajes al ‘Loco’ Vargas.

“Me importa ‘tres pepinos’ lo que diga, que mande las cartas notariales que quiera... creo que el Poder Judicial está ocupado en cosas más importantes para saber si Tilsa Lozano fue la amante del ‘Loco’ Vargas”, manifestó Shirley Arica.

‘VENGADORA’ LLORÓ



Por otro lado, Tilsa Lozano sostuvo una acalorada entrevista con Kurt Villavicencio y terminó llorando, luego que el panelista de ‘Cuéntamelo todo’ cuestionó su amor por Miguel Hidalgo.

“Viene alguien que quieres mucho, te abraza muy fuerte, te da amor y lloras de felicidad, pero después aparece otra persona que quieres mucho y te patea, escupe, miente y rompe los huesos, lloras y sales corriendo... No sabes el dolor que siento que te metas con la estabilidad emocional de mi familia, te das cuenta de los problemas que estás causando. Tú no entiendes. Eres un ignorante en el tema... no puedes venir con una tontera por algo que a mí me destrozaron, me humillaron, me arruinaron la vida y tuve la suerte y bendición de Dios de encontrar al mejor hombre (Miguel) que se cruzó por el camino”, dijo Tilsa Lozano con la voz entrecortada.

Tilsa Lozano llora

En otro momento, Tilsa Lozano contó que el padre de su hija le enseñó lo que es el amor.



“Miguel es la persona que me reestructuró la vida, la que me abrazó y me hizo sentir amada. Y me di cuenta que el amor no es estar con alguien que te trate mal, amar a alguien es quien te mira a los ojos y te diga: yo también te amo. Eso es amor”, señaló Tilsa Lozano.



Por último, Tilsa Lozano dijo que no se arrepiente de haber estado con el ‘Loco’ Vargas, porque las cosas malas que vivió la hicieron más fuerte, pero que de esa relación no rescata nada bonito.