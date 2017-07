Tilsa Lozano: Este el sueldo que recibiría semanalmente por ser jurado de El Gran Show [VIDEO y FOTOS]

Los sueldos de las figuras de la televisión siempre sorprende a los fans de los artistas, pero esta vez la sorprendida fue Tilsa Lozano. La Vengadora no esperaba que en el programa "En boca de todos", el personaje de la Carlota revelará cuánto gana por ser jurado de El Gran Show.



"Tilsa, estás que llenas el chanchito de tu casa como loca porque tú como jurado de El Gran Show, ya sabemos. Estás a cinco mil soles por semana. Por favor hijita, yo me entero de todo", le dijo la 'Carlota' a Tilsa Lozano. Esto sucedió durante una entrevista en el espacio televisivo, la modelo no quiso pronunciarse sobre el tema.



Maju Mantilla se quedó asombrada por la cifra que reveló La Carlota, Tilsa Lozano también se mostró admirada. "Yo solo soy una chiquita que con mucha curiosidad viene aprender", dijo la modelo y ex conejita Playboy.



Tilsa Lozano indicó que ella hablaba de Pato Quiñones porque la prensa le preguntaba sobre el tema. La Carlota le dijo a la modelo que tenía un doble discurso porque ella se cuidaba cuidando a su bebé en casa mientras su esposo salía a bailar.

Tilsa Lozano: Revelaron sueldo de la modelo en vivo