Tilsa Lozano suena con casarse, pero no quiere presionar a Miguel Hidalgo

Por: Milagros Casas



Tilsa Lozano comentó que le ilusiona casarse con su pareja ‘Miguelón’ Hidalgo, padre de su hija, pero espera que él se lo proponga de manera espontánea, ya que no quiere ‘meterle presión’. Además, le deseó lo mejor a Juan Manuel Vargas, quien al parecer estaría en negociaciones con Universitario.

“Casarse es algo bonito, algo que te ilusiona, pero no te puedo dar una fecha. Eso se va a dar cuando se tenga que dar, y por supuesto que, como la mayoría de mujeres, me encantaría que se dé”, dijo Tilsa Lozano, quien despedirá el 2016 en la ‘Fiesta del sol’, en Zorritos, Tumbes, junto a DJ Peligro y Vernis Hernández.

¿Conversaste con ‘Miguelón’ de la boda?



Sí, pero no quiero presionarlo ni decirle que ponga una fecha. Yo preferiría que él, de una manera romántica, me pida la mano, no ser yo la que meta presión. Si tengo que pedirlo, ya no lo quiero, sino que le nazca.

Cambiando de tema, se dice que Juan Manuel Vargas jugará en la ‘U’.



No sé, muy triste...

¿Triste por qué?



Prefiero no opinar, no sé, la ‘U’, ‘Esto es guerra’, ‘Combate’, no.

¿Piensas que es un retroceso en su carrera profesional?



Prefiero no opinar.

¿Pero le deseas lo mejor?



Siempre. Yo creo que él es una persona buena que se merece lo mejor y siempre le voy a desear lo mejor.