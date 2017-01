"Tilsa Lozano tiene el título de ‘amante’", dice Olinda Castañeda

Por: Milagros Casas



Olinda Castañeda afirmó que Tilsa Lozano no tiene calidad moral para criticarla y que su programa, ‘Amor de verano’, es ‘tóxico’.



“Me molesta mucho que la señorita se refiera a mí de una manera tan vulgar, tan fea y no demuestre que es una dama. Pese a que se supone que es una conductora, debe ser imparcial, pero cada vez que se habla de mí, hace gestos grotescos. Eso demuestra su cultura”, indicó Olinda Castañeda.

¿Qué te parece su desempeño como conductora?

Solo la vi un rato. No me gustó la manera cómo se refirió a mí y cambié de canal, porque no veo cosas tóxicas.



¿Y a Leslie?



Ella dice que no me ha hecho nada, pero cuando promocionaba su programa, me insultaba y se burlaba con Tilsa. Ya hablé con ella, en su momento le pedí disculpas. No tengo por qué seguir suplicándole a una persona que no tuvo nada que ver con mi problema con Mario, porque él me dijo que estaba soltero y yo estaba soltera.

Parece que Mario tiene esa costumbre...



Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico... Me molesta que esa señorita (Tilsa) diga que puedo robarle el novio a cualquier persona, ¿con qué cara me dice eso cuando ella tiene el título de ‘amante’? Eso me dolió un montón, que a nivel nacional me haga quedar mal como mujer. Si quiere ser conductora, tiene que aprender que sus problemas personales y emocionales no los puede meter en el programa.

Si te invitan, ¿irías?



No, ¿para qué? No soy hipócrita. Voy a programas que valen la pena, donde voy a tener una conversación alturada, con una persona que tenga cultura, valores y sepa expresarse bien.