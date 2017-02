Tilsa Lozano vio a Juan Manuel Vargas en TV y esta fue la cara que puso [VIDEO]

Tilsa Lozano estuvo en el programa 'El Reventonazo de la Chola' para hablar sobre su relación con Miguel Hidalgo, sus enemigas de toda la vida, su maternidad y dejar cerrar el tema de Juan Manuel Vargas.

La pregunta sobre su relación con el futbolista de Universitario de Deportes era obligatoria. Tilsa Lozano dejó en claro que todo el tema de Juan Manuel Vargas estaba cerrado y por respeto a su actual pareja, nunca más hablaría del tema.

Sin embargo, el programa 'El Reventonazo de la Chola' quiso mostrarle a Tilsa Lozano lo último que dijo Juan Manuel Vargas en la entrevista que brindó a Día D en donde habló de su familia.

"Yo no vi la entrevista, la estoy viendo ahorita. Pero me da mucho gusto. Me da gusto que él sea feliz, y me da gusto que él reconozca que él se lo buscó y yo creo que todos sufrimos. Yo no soy una víctima, acá creo que la víctima fuimos más de una persona. Más de una persona vivió mentiras y cada uno ya perdonó, perdonó lo que tenía que perdonar y de corazón yo creo que cada persona tomó su rumbo", manifestó Tilsa Lozano tras ver las declaraciones de Juan Manuel Vargas.

Recordemos que hace una semana, el futbolista de Universitario de Deportes accedió a una entrevista desde la intimidad de su casa y habló sobre su relación con Tilsa Lozano. Juan Manuel Vargas reconoció sus errores y también contó que Blanca Rodríguez lo perdonó.

Ahora, Tilsa Lozano ya tiene a su familia conformada por Miguel Hidalgo y su pequeña Valentina. Mientras que Juan Manuel Vargas regresó al Perú junto a Blanca Rodríguez y sus 5 hijos tras aceptar el pase a Universitario de Deportes.

