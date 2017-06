La novela 'La Vengadora y el Pelotero' parece llegar a su fin. Luego de varios años atormentando a sus personajes, Tilsa Lozano ya no arremete en contra de Juan Manuel Vargas y pide por favor que ya no los relacionen.

A propósito de la portada que Juan Manuel 'El Loco' Vargas protagonizó junto a su familia, la prensa buscó a Tilsa Lozano para saber qué opinaba. En las últimas declaraciones, la 'Vengadora' señaló que le parecía lindo. "Me parece bien. Lindo. Una foto familiar es algo lindo. El concepto de familia es lindo. Me parece hermoso. He sido portada de esa revisa dos veces", señaló.



Tilsa Lozano también fue portada de la revista junto a su novio Miguel Hidalgo y su hija recién nacida. El reportero realizó una comparación de portadas y ella señaló que no tiene caso opinar sobre la coincidencia.

Tilsa Lozano opina de la portada del Loco Vargas

Cuando le preguntaron si era la sombra de Juan Manuel 'El loco' Vargas', Tilsa Lozano respondió "Para nada, en serio que no. Hace muchos años las cosas que hacemos no tienen nada que ver con el otro. Es momento de que, por tranquilidad de dos familias que tienen hijos, dejen de relacionar".

Como si de un milagro se tratara, Tilsa Lozano se retractó tras insinuar que Juan Manuel 'El loco' Vargas' todavía le escribe por celular. "No me refería a nadie en especial. Me la pusieron en bandeja y yo hablé, se me salio. Ese tema ya no por favor", finalizó.



