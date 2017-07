Violetta: Tini Stoeseel regresa a Perú en setiembre con nuevo show [VIDEO]

El fenómeno adolescente mundial Martina Stoessel, o simplemente Tini Stoessel, regresa a Perú con su 'Got Me Started Tour', el próximo viernes 8 de septiembre. La protagonista de la serie de Disney Violetta se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Tini Stoessel es una actriz, cantante, bailarina y modelo argentina contratada por Hollywood Records que saltó a la fama por su rol de Violetta en la serie de Disney Channel.

A sus 20 años, Tini Stoessel ha obtenido dos premios Kid’s Choice Awards por ‘Actriz revelación’ en Argentina y Colombia. El programa de televisión se estrenó en 130 países y tiene 1400 millones de visualizaciones en Youtube. En el 2016, protagonizó su primera película ‘Tini: El gran cambio de Violetta’.

Entre los sencillos solista se encuentran temas como ‘Great Escape’, ‘Yo me escaparé’, ‘Got me started’, ‘Ya no hay nadie que nos pare’, ‘My Stupid Heart’, ‘Si tú te vas’. Además, en su show cantará hits de la exitosa serie Violetta. ‘Libre Soy’, ‘Ser Mejor’, ‘Supercreativa’, ‘Habla si puedes’, ‘Si es por amor’, ‘Te creo’, son sólo algunos de los temas que Tini Stoessel.



Las entradas para el show de Tini Stoessel en Perú ya están a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda. El público que cuente con tarjetas Interbank podrá gozar de algunos descuentos.