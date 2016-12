¡Lamentable! Tomás Angulo está en el ojo de la tormenta luego que se difundiera un video en donde le da un consejo a uno de sus seguidores y usa un lenguaje que ya cae en la ofensa y ha indignado a más de uno en redes sociales.

El video viene circulando en Twitter, en donde los usuarios se han indignado al escuchar a Tomás Angulo referirse de tal manera a una consulta personal y seria.

EL MENSAJE DE TOMÁS ANGULO CONTIENE PALABRAS DE ALTO VOLTAJE Y PUEDE HERIR SUSCEPTIBILIDADES

"Soy Tomás Angulo, terapeuta de parejas, sexólogo. Ya me han contado que quieres ir a mi consulta. No te preocupes El cab(...) es feliz, tú tienes que ser feliz y aceptarte. Me han dicho que a ti te gusta la pin(...) así que tú tranquilo nomás. Duele pero rico, así que tranquilo (...) Un abrazo para ti mi hermano", dice Tomás Angulo en este video.

Lamentable video de Tomás Angulo (CONTIENE PALABRAS OFENSIVA)

No es la primera vez que Tomás Angulo protagoniza una polémica por sus comentarios. Algunas personas del medio lo han tachado de 'machista' por sus opiniones sobre las mujeres agredidas por sus parejas.

Recordemos que Tomás Angulo se enfrentó en Twitter con Beto Ortiz tras El Valor de la Verdad de Fiorella Alzamora, cuando la modelo contó que fue agredida por Reimond Manco.

“En la victimizacion de la “víctima “ le encanta contar con lucimiento y detalles como fue agredida olvidando lo agresiva que se es”, colocó en su cuenta Twitter Tomás Angulo.

Beto Ortiz no dudó en responderle y le refutó: “Las mujeres atacadas en este país están tan cagadas que ni el policía, ni el médico legista ni el Dr. Angulo les cree”.

Así se enfrentaron Tomás Angulo y Génesis Tapia

Recientemente, Génesis Tapia y Tomás Angulo tuvieron un intercambio de palabras en el set de Hola a Todos. La pelirroja respondía algunas preguntas sobre su vida, incluyendo el supuesto affaire con Nílver Huarac.



Génesis Tapia negó esta acusación pero quien no creyó en su palabra fue Tomás Angulo. "Discúlpame pero no te creo", dijo el panelista de Hola a Todos. Rápidamente Génesis Tapia arremetió contra el terapeuta.

"Doctor, con todo el respeto que usted se merece. Me encantaría refutarle pero no me interesa. Lo que pasa es que usted cree que con un certificado nos quiere decir que todas las tonterías que nos va a decir son reales", dijo Génesis Tapia directamente a Tomás Angulo.

