Tomás Angulo y su sorprendente defensa tras polémico video donde dice de la A a la Z

Después del revuelo que causó el video de Tomás Angulo en redes sociales en donde se le escucha decir de todo con un lenguaje que ya cae en la ofensa y el prejuicio, el panelista de Hola a Todos habló sobre lo sucedido y su respuesta te sorprenderá.

“Es un video privado entre amigos y se colgó en un momento de ingenuidad. (A Koki) lo empezamos a molestar como los hombres nos molestamos entre nosotros. Yo no me escandalizo por ello”, manifestó Tomás Angulo a Perú21.

Sin embargo, el terapeuta de parejas señala que no tenemos por qué indignarnos con todo lo que dijo. Tomás Angulo señaló que todo “es el reflejo de lo que muchos peruanos hacen en un momento de intimidad”.

Video de Tomás Angulo (CONTIENE PALABRAS OFENSIVA)

Tomás Angulo dejó en claro que no se arrepiente de nada de lo que dijo pues fue una conversación de amigos y nunca buscó ser noticia.

"Las personas pueden perturbarse por esto, pero no puedo hacer otra cosa que lamentarlo. Yo no me arrepiento de esto porque ese video es entre amigos. ¿Quién no habla así? Yo no busqué hacer noticia”, dijo Tomás Angulo a Perú21.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.