Tomate Barraza en bronca con Danuzka Zapata por su hijita [VIDEO y FOTOS]

Un nuevo capítulo se escribe en la historia de ‘Tomate’ Barraza y Danuska Zapata, quienes habrían tenido más de una discusión en los últimos días porque el cantante salsero no puede ver a su hija.

Esto se ha revelado mediante las redes sociales con las indirectas que se han enviado Danuska y Vanessa López, actual esposa de ‘Tomate’ Barraza.



Se conoció que Tomate Barraza no ha podido ver ni recoger a su hija desde hace 20 días, a pesar de que tendría un acuerdo mediante una conciliación judicial con Danuska Zapata para pasar dos días a la semana con su pequeña Gaela.



No hay duda q llevas la sangre de Los Barraza por tus venas!!!! @gaela_bz Te amo!!!❤️❤️❤️❤️❤️

'Tomate' Barraza dejó ver su tristeza a través de sus redes sociales. “No sabes el dolor que me causa el no poder verte, hija mía... Pero tengo fe en que pronto estaremos juntos y nada ni nadie impedirá que veas no solo a tu padre, sino también a tus abuelos, a mi esposa y a tu hermanito”, publicó el panelista de 'Espectáculos'.

Quién puede con este amor???? Tuuuuu?????? Pues no creo! La sangre siempre llama a la sangre!!!! Y amaré a mi hija hasta el resto de mis días!!!! Lucharé incansablemente hasta q se haga justicia! @vvanelopez @yesheni @dr._olaya @carlos.galvez.diaz @antoniopavongalan @jazminpinedo @karla_sofia_tarazona

“La vida está llena de momentos difíciles y, si estuviera en mis manos, evitaría que nada te afectara; estamos juntos, somos fuertes y tienes todo mi apoyo”, escribió Vanessa López en su cuenta de Instagram, ofreciendo todo su respaldo a 'Tomate' Barraza.

@carlosbarrazaoficial la vida está llena de momentos difíciles y si estuviera en mis manos evitaría que nada te afectará , estamos juntos somos fuertes y tienes todo mi apoyo ❤️

Luego, envió un mensaje directo a Danuska Zapata recordándole que los hijos no son un trofeo. “No importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa cuánto quieras alejarlos... ellos se aman. Los hijos no son trofeos”, agregó.

No importa lo que digas , no importa lo que hagas , no importa cuanto quieras alejarlos ... ellos se aman ❤️ los hijos no son trofeos !!! 😢

Minutos después, Danuska Zapata también se pronunció en Instagram con una imagen y la siguiente leyenda: “El ignorante ataca con la boca. El sabio se defiende con el silencio”, marcando distancia del pleito.



Recordemos que Danuska Zapata denunció hace unos años a ‘Tomate’ por agresión física y psicológica. Posteriormente, el panelista de ‘Espectáculos’ también lo hizo contra ella y su pareja.