Tomate Barraza pide que Habacilar regrese a la televisión y todo esto provoca en los fans [VIDEO y FOTOS]

El panelista de Espectáculos, Tomate Barraza, se mostró sorprendido con una "marcha" que se organiza en redes sociales para que vuelva Habacilar. El cantante publicó la imagen con un sentido mensaje.



"No sé a quién se le ocurrió, pero déjenme decirles que me parece una idea Extraordinaria y Maravillosa. I love feo, Refeo, tú sabes cuánto te quiero y cuánto te extraño, al igual que a mi hermana, Katia Palma", escribió Tomate Barraza en Instagram. La imagen tiene más de 11.936 me gusta.



Tomate Barraza etiqueto a Katia Palma en su publicación. Sus seguidores le pidieron que regresen junto a Raúl Romero a la televisión y también criticaron el ascenso de los realities en la televisión peruana.



El programa Habacilar duró hasta 2011 en la televisión. Acompañaron en la conducción a Raúl Romero: Katia Palma y Tomate Barraza, en los últimos años del espacio televisio. Aquí puedes ver todo lo que generó la publicación.

