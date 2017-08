'Tomate' Barraza rompe en llanto en vivo porque no le dejan ver a su hija [VIDEO]

No pudo más. Carlos 'Tomate' Barraza rompió llanto en pleno programa de 'Espectáculos' al recordar el drama que vive, desde hace unos meses, al no poder ver a su hija Gaela, según indicó, por impedimento de su expareja Danuzka Zapata.

Tras ver un informe de los nuevos bebés de la farándula, Carlos Barraza no pudo contenerse y derramó unas lágrimas al revelar que extraña a su hija con todas sus fuerzas.

"Me duele no saber nada de ella (su hija). No son lágrimas de cocodrilo. Quién está hablando no es el personaje 'Tomate', les habla Carlos Barraza, el papá, el papá que exige ver a su criatura", dijo 'Tomate' Barraza visiblemente afectado.

Quién puede con este amor???? Tuuuuu?????? Pues no creo! La sangre siempre llama a la sangre!!!! Y amaré a mi hija hasta el resto de mis días!!!! Lucharé incansablemente hasta que estés conmigo !!! Una publicación compartida de Carlos Tomate Barraza (@carlosbarrazaoficial) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 6:47 PDT

Recordemos que, hace unos días, Carlos ‘Tomate’ Barraza contó a Trome que Danuska Zapata no le deja ver a su hija Gaela hace dos meses. Esta vez, no pudo evitar quebrarse en vivo.

"Yo también te quiero hija y no veo las horas de estar contigo. Pero también sé que debo ser fuerte para seguir adelante", agregó entre lágrimas.

"No es fácil maquillarse y tratar de fingir que estás bien, pero soy un payaso y estoy orgulloso de serlo y estoy orgulloso de que tu seas mi hija y que los sentimientos a tu padre no hayan cambiado. Te amo hija", concluyó el panelista de 'Espectáculos'.



Carlos Barraza llora en vivo

momentos después