Tomate Barraza y Vanessa López vuelven, pero ella dice esto sobre mamá del cantante [VIDEO]

Vanessa López y Tomate Barraza anunciaron en el programa "Tengo algo que decirte" que retoman su matrimonio. Ambos se dedicaron sendas palabras de amor.

Tomate Barraza le pidió perdón varias veces a Vanessa López y le dijo que la amaba. "Tienes la misma mirada del día que nos casamos, sé que estas sorprendida una vez mas, sé que esperas mas de mí, yo creo que si no nos hubiera pasado lo que nos paso definitivamente nuestro matrimonio no seria el que es hoy, te amo con toda mi alma", le dijo el cantante a la modelo.

Ambos dejaron en claro que no se trata de infidelidad, Vanessa López aclaró el problema que surgió con la mamá de Tomate Barraza. "Su mamá no tuvo la culpa en un 100% de la separación. Esa no lo pude aclarar, me quede callada. La señora lo protege mucho a Carlos porque es hijo único, pero el también es muy engreído", contó la modelo.



Tomate Barraza en Tengo Algo Que Decirte

Vanessa López también contó cómo le afectó la separación de su esposo Tomate Barraza. "Le di una lección, si te quieres ir anda, el se dio cuenta que no estaba haciendo bien las cosas, yo sigo enamorada, yo lo sigo amando y el también, no voy a separarme de la persona que amo"., reveló la modelo.

La modelo también dijo que aún no habla con la mamá de Tomate Barraza. "Con la señora Marhta no he conversado, no es el momento, me importa estar bien con él porque el matrimonio es de dos", indicó Vanessa López.

Vanessa López dijo que habían retomado su matrimonio hace unas semanas con la ayuda del Doctor Olaya y su esposa. "Yo acepto sus disculpas, yo también te amo, no quiero ver rota a mi familia", reveló la modelo.