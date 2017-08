‘Tomate’ Barraza sobre su primo: "Si golpeó a la madre de su hija, tiene que ser condenado" 

Carlos ‘Tomate’ Barraza afirmó que si su primo Ismael es sentenciado como culpable por el delito de violencia física y psicológica, debe caerle todo el peso de la ley.



“Si mi primo golpeó a la madre de su hija (Luciana Viale), tiene que ser condenado y castigado como la ley manda. Nadie puede eludir la ley, pues todos somos iguales. No interesa si es mi primo, mi hermano o cualquier otro familiar. Nadie debe defender lo indefendible”, enfatizó ‘Tomate’ Barraza.

Por su parte, Ismael Barraza afirmó que lo declarado por su expareja no tiene ningún sustento y que él es un ‘buen padre’.



“Me apena esta situación, porque se ve afectada una persona que no tiene nada que ver con esto, que es mi hija. Me considero un buen padre. Todo lo que se está diciendo en mi contra son ataques con cólera... tengo los medios probatorios que acreditan que no soy una persona irresponsable”, señaló.