Tomate Barraza: Vanessa López y Danuska Zapata se mandan fuertes indirectas en redes sociales [FOTOS]

La situación entre Tomate Barraza y su exesposa Danuska Zapata vuelve a sacar chispas. Esta vez, el enfrentamiento entre ambos sería por la hija que tienen en común, Gaela. Aunque no se saben con exactitud qué pasó, se especula que la exbailarina habría negado al panelista de Espectáculos ver a su hija.

Ante esto, la actual esposa de Tomate Barraza, Vanessa López, decidió enviar un mensaje a través de su cuenta Instagram sobre el difícil momento que pasa su pareja. En la primera publicación la joven le asegura a su esposo que ella siempre le dará todo su apoyo, sobretodo en los momentos más difíciles.

"La vida está llena de momentos difíciles y si estuviera en mis manos evitaría que nada te afectará, estamos juntos somos fuertes y tienes todo mi apoyo", escribió Vanessa López en su cuenta Instagram.

Pero eso no fue todo. Vanessa López decidió mandar un mensaje aún más directo contra la exesposa de Tomate Barraza. "No importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa cuanto quieras alejarlos... ellos se aman. Los hijos no son trofeos"

Foto de Vanessa López Foto de Vanessa López

Cuando todo parecía que iba a quedar así, Danuska Zapata sorprendió usando sus redes sociales para responder a las indirectas de Vanessa López. En Instagram, la exesposa de Tomate Barraza compartió un contundente mensaje.

"El ignorante ataca con la boca. El sabio se defiende con el silencio", dice en el mensaje compartido por Danuska Zapata. Rápidamente, sus seguidores copiaron a Vanessa López por la fuerte indirecta.

Durante el programa 'Espectáculos' de este miércoles 19 de julio, Tomate Barraza soltó una frase corta a su esposa. "Gracias Vanessa", dijo el panelista del espacio conducido por Jazmín Pinedo.

Danuska Zapata responde a Vanessa López Danuska Zapata responde a Vanessa López

