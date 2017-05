‘Tomate’ Barraza: Vanessa López negó rumores de reconciliación

Después de revelar que está separada de ‘Tomate’ Barraza,

Vanessa López desmintió una supuesta reconciliación con el panelista de ‘Espectáculos’, tal como se especula.

¿Es cierto que han retomado la relación?



No. Nada que ver.



¿Ya iniciaron los trámites del divorcio?



Lo que pasa es que no podemos divorciarnos, porque no tenemos ni dos años de casados. Tenemos que esperar.

¿Han conversado al respecto?



No. No tengo comunicación con él, pero las cosas están tranquilas. No hay nada, él (Carlos) está en sus cosas y yo en las mías. Tranquilos los dos.



¿No hay planes de regresar?



No, porque ni hemos hablado.

¿Sigues firme en tu decisión (de separación)?



Sí. Además, estoy tranquila.



¿Continúas viviendo en la casa que ambos compraron?



Así es. Sigo viviendo en San Miguel. La gente piensa que Carlos y yo estamos peleados, pero si en algún momento tenemos que hablar algo relacionado con la casa, nos comunicamos y hablamos cuando es necesario, sino, no.