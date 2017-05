Tomate Barraza: ¿Ximena Hoyos le da con palo a esposa de cantante? [VIDEO y FOTOS] 

La publicación de Tomate Barraza en Instagram, donde le recuerda a su esposa Vanessa López que no se involucre en escándalos, sigue dando que hablar. Esta vez fue la bailarina y actriz Ximena Hoyos quien se pronunció sobre la foto.

Ximena Hoyos le comentó a Tomate Barraza la siguiente frase: "Ay Carlitos... que te puedo decir. Cada uno tiene lo que se merece y tú eres una persona 100 puntos. Para adelante". Esto habría originado que seguidores de Vanessa López critiquen a la joven actriz.

Muchos de los seguidores de la aún esposa de Tomate Barraza no ven con buenos ojos el comentario de Ximena Hoyos. Algunos se animan a afirmar que el recelo que siente la joven actriz por Vanessa López se debe a que ella es amiga de una ex pareja de Hoyos.

La ex pareja de Ximena Hoyos es el abogado César Tineo, quien aparece en sus últimas fotos al lado de Vanessa López junto a otros amigos. Mira aquí la foto en la que aparece la esposa de Tomate Barraza junto al abogado.

Como se recuerda, Vanessa López ha retomado su vida y sale a fiestas, parece que esto no le agrada a Tomate Barraza. Quién le dedicó unas duras palabras en su cuenta de Instagram donde le recuerda que aún es su esposa.



Al parecer las últimas declaraciones de Vanessa López a Trome habrían provocado la respuesta de Tomate Barraza. En esta entrevista dijo que no tenía planes de volver con el cantante.



"A pesar de no estar juntos y de haber pasado tantas cosas negativas tengo que decirte querida esposa que aún Te Amo.... Que te agradezco por todas esas amanecidas y desveladas a mi lado.... Por peinarme, maquillarme, por elegir mi ropa en cada evento que teníamos", se lee en el Instagram de Tomate Barraza.



"Todo sería diferente si estuviéramos juntos ..... Solo te pido q no hagas cosas buenas que parezcan malas ni viceversa .... No alimentes más el morbo de la gente que te insulta y te ofende .... Recuerda eres una SEÑORA CASADA Y CON UN BELLO HIJO", continúa Tomate Barraza. Lee su mensaje completo aquí.