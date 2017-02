'Tomate' Barraza no aguanta más y llora en vivo por denuncia de su madre a su esposa [VIDEO]

Carlos Barraza no soportó más todo lo que está pasando entre su madre Martha Chervellini y su esposa Vanessa López. El panelista de 'Espectáculos' manifestó que nunca esperó estar en esta situación y dijo que no se la deseaba a nadie.

El programa 'Espectáculos' se contactó con la madre de Tomate Barraza para que dé su descargo sobre la denuncia que le puso a su nuera.

En el parte policial, la señora Martha Chervellini acusó a Vanessa López de llamarla 'vieja alcahuete', 'loca', 'anciana que llora por todo'. Tomate Barraza comentó que él nunca pensó que las cosas llegarían a este punto y conversó con su madre antes de que la Revista 'Magaly Te Ve' se publique.

Martha Chervellini le ofreció disculpas a su hijo por todo lo que lo está haciendo pasar frente a un público pues nunca imaginó que la denuncia contra la esposa de Tomate Barraza se haga pública.

Sin embargo, el panelista de 'Espectáculos' no pudo contener más las lágrimas y lloró en el set tras escuchar a su madre y tratar de explicar la relación entre ella y su esposa Vanessa López. Carlos Barraza solo pudo hablar unas palabras con la voz quebrada:

"Creo que cuando uno quiere evitar cierto tipo de cosas como que no...Mi mamá dirá: 'como no está mi otra hija al 100%, van a pensar que soy la metiche', no sé, pienso eso. Me encantaría que ellas se sienten, se perdonen porque... (llora)", dijo con la voz quebrada Tomate Barraza.

