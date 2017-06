Tommy Portugal: Le preguntan por relación con madre de su hija de 15 años y reacciona incómodo [VIDEO y FOTOS]

El cantante de cumbia Tommy Portugal fue entrevistado en el programa Cuéntamelo Todo. Los periodistas del espacio televisivo lo hicieron sentir bastante incómodo con preguntas acerca de la relación que tuvo con la madre de su hija de 15 años, Mafer.

El problema empezó cuando el panelista Santi Lesmes le preguntó a Tommy Portugal que tipo de relación tuvo con la mamá de Mafer. "No fue tan larga, pero obviamente sí, eso sucedió hace más de 15 años. Desde esa época yo cantaba y paraba viajando mucho", indicó el cantante.

Otra de las panelistas del programa, Katy Sheen, puso en duda el cariño que sentía el cantante por su hija. "No es que sea seco, sentí como que me querían sorprender", cuenta Tommy Portugal en entrevista con Cuéntamelo Todo.

Tommy Portugal se puso incómodo cuando pusieron en duda que la mamá de su hija le contará recién. "Me mando un correo explicándome las cosas, no le he preguntando porque no me contó. Lo único rescatable es que conozco a Mafer, lo que paso ya pasó", indicó el cantante.

Tommy Portugal canta con su hija