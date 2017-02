Tommy Portugal (35) y Estrella Torres (19) ya tienen tres años juntos y cuentan que a pesar de la diferencia de edades, se parecen mucho. Ella confiesa que es celosa y por eso ‘marca su territorio’, mientras que él se preocupa por su físico para que ningún ‘chibolo agarrado’ lo ‘atrase’.



Ustedes viven y trabajan juntos, ¿creen que eso puede saturar la relación?

​

T: No, cuando tenemos tiempo libre, Estrella se va al norte a visitar a su familia y eso hace que nos extrañemos.

Se dan su espacio...



E: Sí, yo dejo que juegue play con sus amigos (risas).



T: Ese es mi vicio, reunirme con mis ‘patas’ a jugar play y mis partiditos de fútbol.

¿La convivencia es difícil?



E: Es la primera vez que convive con alguien, porque cuántas chicas han pasado por él, ja,ja,ja.



T: En realidad siempre le temí al compromiso, pero con Estrella fue diferente. ya que es una chica muy linda, que me entiende. Creo que tenemos muchas cosas en común.

¿Son celosos?



E: Sí, lo admito, pero no con sus fans. Cualquier chica que se le acerque normal, pero si se sobrepasa, ya es otro tema. Yo le digo a él que no le dé mucha confianza, porque todo tiene su límite. Además, trabajamos juntos, así que está bien marcado (risas).



T: No tengo fama de mujeriego, no salgo a discotecas, no me gusta. Estrella no me da motivos para ser celoso. Obviamente, si hay un ‘pata’ que se acerca con mala intención voy y lo ‘parcho’. También me preocupo por mi físico, voy al gimnasio, hago dieta, para estar bien, porque como es menor que yo, no vaya a ser que venga un chibolo agarrado (risas)...

¿Les va bien en el amor y también en lo laboral?



T: Con ‘Puro sentimiento’ nos va súper bien. Todos pensaron que no íbamos a durar y este 5 de marzo estamos festejando nuestro primer año en la piscina ‘Chepita royal’, junto a la ‘Gran Orquesta’. Será un fiestón.