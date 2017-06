Tommy Portugal tiene una hija de 15 años: Ella le dedica saludo en redes por su primer Día del Padre [FOTO]

Tommy Portugal reveló hace un par de días que es padre de una jovencita de 15 años. El cantante de cumbia contó que, misma Rosa de Guadalupe, se enteró de su existencia hace un mes y recién pudo conocerla.

El cantante de los Tigres del Sabor estuvo en el programa 'El Reventonazo' en donde comentó que, aunque al principio fue difícil asimilar la noticia, tiene una buena relación con su hija Mafer. Incluso, la jovencita de 15 años apareció en el set para cantar a dúo con Tommy Portugal.

Ahora, Mafer decidió dedicarle unas palabras a Tommy Portugal por ser el primer Día del Padre que ambos celebran. A través de su cuenta Facebook, la hija del cantante le escribió un emotivo texto a su papá.

"Muchas gracias de nuevo, porque a pesar del poco tiempo has sido un padre maravilloso, gracias por darme la familia que me diste, adoro a mis tías, tíos, abuelos y primos. Gracias por poner a Estrella también en mi vida. No podía tener una mejor. Ella es linda por dentro y fuera. Gracias por el apoyo y cariño que me has dado, por solucionar todo rápido y por las palabras que me dijiste hace unos días. Te prometo de nuevo que no voy a decepcionarte y que te voy a tener orgulloso a ti y a mi familia", escribió en su cuenta Facebook la pequeña Mafer.

Ante este texto, Tommy Portugal respondió a su hija. El cantante de cumbia tuvo que trabajar por el Día del Padre pero le prometió pasarla juntos este lunes 19.

"Gracias por estas bonitas palabras. El lunes (hoy) celebramos llegando de mi viaje", escribió Tommy Portugal en su cuenta Facebook. Al mismo tiempo, su prometida también le dedicó unas palabras.

"Qué emoción, gracias por ser tan linda, no hay duda que siempre estaremos para ti. Nosotros super felices de haberte conocido", escribió Estrella Torres en la misma publicación.

