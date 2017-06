Tommy Portugal le pidió matrimonio a Estrella Torres en TV [VIDEO]

Tommy Portugal recibió una sorpresa hace un mes: es padre de una joven de 15 años. Ahora, decidió dar un paso más en su vida: casarse con Estrella Torres.

Pese a que la pareja ya había comentado sus deseos de convertirse en esposos, esta vez Tommy Portugal sorprendió a Estrella Torres en el programa 'Fábrica de Sueños' pidiendo su mano en matrimonio. El cantante sorprendió con una adivinanza a su pareja y ella, al darle una rápida leída, saltó de alegría a sus brazos.

"Un lugar: Iglesia. Una fecha: 2018. Un color: blanco. Una melodía: la marcha nupcial. Si aún no lo has adivinado, chata, nos casamos", se leía en el mensaje de Tommy Portugal a Estrella Torres.

La cantante no daba crédito a lo que escuchaba y solo atinaba a tapar su rostro. Estrella Torres no pudo evitar derramar unas lágrimas de emoción mientras abrazaba a Tommy Portugal. Él, no aguardó más, y sacó el anillo de compromiso para pedírselo frente a todos.

Estrella Torres y Tommy Portugal

"Soy bien palteado para esto pero lo voy a hacer. Mi chata ¿te casas conmigo?", dijo Tommy Portugal. Rápidamente, Estrella Torres dijo: ¡sí! y ambos se besaron entre los aplausos de las integrantes de Puro Sentimiento.

Tommy Portugal estuvo en el programa El Reventonazo de la Chola revelando que tiene una niña de 15 años de la que recién se enteró hace un mes. Misma historia de Rosa de Guadalupe, señaló que aprenderá a ser padre y que tiene el respaldo de Estrella Torres.

Tommy Portugal canta con su hija

