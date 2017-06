Tommy Portugal presentó a su hija de 15 años en TV ¿Cuánto rating logró el Reventonazo? [VIDEO]

Tommy Portugal dejó a todos con la boca abierta al revelar que hace un mes se enteró que era padre de una jovencita de 15 años. El cantante llegó al Reventonazo para contar que, aunque en un principio fue una noticia difícil de digerir, ahora estaba contento.

El excantante de Puro Sentimiento señaló que su hija de 15 años también se quiere dedicar al canto. Incluso, la jovencita sorprendió a Tommy Portugal apareciendo en el set de El Reventonazo.

"Aún no me acostumbro. Me enteré que soy papá de una linda niña de 15 años. Fue una noticia que, al comienzo, fue difícil de asimilar", dijo Tommy Portugal en El Reventonazo. El cantante se mostró emocionado al ver a su hija y ambos entonaron una canción

¿Cuánto rating alcanzó el programa El Reventonazo con la revelación de Tommy Portugal sobre su hija de 15 años? Según cifras publicadas, el espacio conducido por La Chola Chabuca logró 12 puntos de rating.

Tommy Portugal canta con su hija

