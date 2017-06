Tommy Portugal revela que tiene una hija de 15 años y la presenta en TV [VIDEOS]

El cantante Tommy Portugal reveló en el programa 'El Reventozo' que hace se enteró hace un mes que era padre de una adolescente de 15. Visiblemente emocionado el cumbiambero contó la menor quiere seguir sus pasos en el canto.

Tommy Portugal comparó su caso con un episodio de 'La Rosa de Guadalupe' pues nunca imaginó que le sucedería algo así. Ahora el cantante disfruta de la compañía de su primogénita.

"Aún no me acostumbro. Me enteré que soy papá de una linda niña de 15 años. Fue una noticia que, al comienzo, fue difícil de asimilar", dijo Tommy Portugal en 'El Reventonazo'.

Tommy Portugal revela que tiene una hija

Tommy Portugal menciona también que no juzga a la mamá de la pequeña pues considera que le ha dado una buena educación a su hija que incluso tiene talento para el canto.

"Estoy dispuesto a recuperar todo este tiempo que le ha hecho falta su padre", agregó el cantante de 'Los Tigres del sabor'. Tommy Portugal mencionó además que su actual pareja Estrella Torres lo apoya.

Tommy Portugal nunca imaginó que su hija lo iba a visitar en el set. 'Mafer' llegó para cantarle a su padre por su día. ambos vivieron emotivos momentos en el programa.