Tongo paraliza las redes sociales con su versión de 'Chop Suey' [VIDEO y FOTOS] El año no podía despedirse sin que Tongo lance un nuevo cover. Esta vez los 'afortunados' fueron los integrantes del grupo de rock System of a Down.

Tongo paraliza las redes sociales con su nueva versión de 'Chop Suey' Tongo paraliza las redes sociales con su nueva versión de 'Chop Suey' Tongo paraliza las redes sociales con su nueva versión de 'Chop Suey' Tongo paraliza las redes sociales con su nueva versión de 'Chop Suey' Tongo paraliza las redes sociales con su nueva versión de 'Chop Suey'