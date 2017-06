¡Tongo está internado por coma diabético! Cantante preocupa a familiares y seguidores [VIDEO y FOTOS]

Abelardo Gutiérrez, ‘Tongo’, se encuentra internado en una clínica debido a un coma diabético que sufrió el último lunes, y se le ha complicado con una fuerte infección urinaria.

“Mi salud está resquebrajada, me siento mal. Vine porque mi glucosa estaba elevada y se ha complicado con una infección urinaria, tengo las piernas hinchadas. Me están realizando una serie de exámenes hasta que pueda estabilizarme, y espero que mis piernas no se vean afectadas”, comentó el popular Tongo.

Respecto a las denuncias por ‘tocamientos indebidos’, Tongo dijo que el caso fue archivado.



“Soy un simple cantante que se gana la vida alegrando a la gente con sus canciones”, detalló Tongo.