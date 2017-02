Tongo lanzará cover de Linkin Park y quiere hacer uno de Iron Maiden [VIDEOS]

Luego del arrollador éxito del cover del himno metal 'Chop Suey', Tongo anunció el inminente lanzamiento de un nuevo material. Este tiene que ver con la banda Linkin Park, la cual pisará suelo peruano dentro de unos meses.



"Este domingo voy a colgar el tema con video y todo. Cualquiera de los dos temas publicaré, depende del público. Por si acaso he grabado los dos temas, veremos cuál es el tema que al final se va a soltar", fue lo que Tongo indicó a RPP Noticias.



Hay que mencionar que, anteriormente, el cantante de cumbia había mencionado que tenía intenciones de lanzar una producción basada en un éxito de Linkin Park. Los usuarios pueden elegir entre ‘In The End’ o ‘Numb’.

Por otro lado, Tongo sostuvo que tiene ganas de seguir haciendo más covers de grupos como Nirvana, AC/DC o Metallica. Por ahora, su mente solo tiene cabeza para grabar un tema de los míticos Iron Maiden, de quienes tomará prestado 'Run To The Hills'.



"Después de cantar (un tema de) Linkin Park, podría hacer el cover de ‘Run To The Hills’. Lo invitaría a Chema porque es un gran periodista; imagínate las visitas que tendríamos, pero eso sí, tiene que ser para mi canal", manifestó Tongo.

