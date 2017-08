Lo prometido es deuda. Tal y como lo dijo en su video de condolencias a los familiares de Chester Bennington, Tongo lanzó su peculiar cover del éxito de Linkin Park, 'In the End'. Como es costumbre en su canal de YouTube, Tongo colocó los subtítulos de su 'traducción' del tema.

“Lo voy hacer con el corazón en la mano. Chester nos lleva la delantera y yo no soy ningún figureti, no me cuelgo de ti”, había dicho Tongo cuando anunció que estaba preparando una versión del tema símbolo de Linkin Park.

Como recordamos, Tongo ya había lanzado un cover de otro éxito de la banda, 'Numb'. Los integrantes de Linkin Park vieron el video cuando visitaron el Perú y aseguraron que amaron el video del comediante.

Sin embargo, al conocerse el lamentable fallecimiento del vocalista de la banda, Chester Bennington, los internautas no demoraron en atar cabos y lanzaron la teoría de que el cantante se había suicidado por escuchar el cover que Tongo hizo de su canción.

Ni siquiera estas acusaciones hicieron retroceder a Tongo en su carrera musical. Es así como ahora lo vemos presentando un nuevo éxito de la banda a su peculiar manera. Incluso ha llegado a denominarlo un 'homenaje' al fallecido vocalista de Linkin Park.

El video lleva menos de una hora publicada y ya cuenta con más de 75 mil vistas en YouTube. Además, los usuarios le han regalado más de 19 mil likes. Cabe resaltar que Tongo tiene más de 625 mil suscriptores en su canal de YouTube, mucho más que el de la mayoría de Youtubers peruanos.