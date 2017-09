Tony Rosado: "Dicen que estafé, pero la verdad es que no fui porque no tengo ningún contrato" [VIDEO]

Tony Rosado se defendió de las acusaciones que ha recibido al no presentarse en el aniversario de Oxapampa, el pasado 29 de agosto.

“Dicen que estafé, pero la verdad es que no fui porque no tengo ningún contrato, solamente me dieron tres mil soles. Hicieron que grabara un saludo a Oxapampa anunciando que iría. El señor Nílver Huárac me hizo firmar un papel y dijo: ‘En estos días te hago el contrato’, pero se desapareció y, como no trabajo así, entonces opté por vender la fecha. Actué en Chorrillos por contrato”, agregó.



“Sé que el señor Huárac tuvo problemas y ahora sale con que estafé a la gente cuando no tuve un contrato firmado. Tenían que darme el cincuenta por ciento. El problema no es mío, sino del señor por no preocuparse, la amistad es una cosa y otra los negocios”, dijo mientras se recupera de una operación. (B.Pashanasi)