Tony Rosado se declara hincha de la 'U' y revela que aliancistas lo amenazan de muerte [VIDEO]

¿Arrepentido? El cantante Tony Rosado publicó un video en su cuenta de Facebook donde aclara lo sucedido con una camiseta de Alianza Lima durante un concierto en Estados Unidos.

Como se recuerda, Tony Rosado se burló del club íntimo al mostrar una camiseta blanquiazul en público y preguntar 'cuándo iba a campeonar', en referencia a la sequía de títulos del club, en los últimos años.

"¿Cuándo vas a campeonar? ¿Dime cuándo mierd* vas a campeonar?", dice Tony Rosado antes de lanzar la camiseta de Alianza Lima al público.

Tony Rosado se declara hincha de la 'U' y revela que aliancistas lo amenazan de muerte

Ahora Tony Rosado revela que nunca quiso ofender a Alianza Lima y además mencionó que muchos hinchas íntimos lo están amenazando de muerte.

"Saludo a todos los hinchas de la U, mi equipo, y a la vez aclarar con los hinchas de Alianza Lima, que en ningún momento tire su camiseta, se la devolví al dueño, No he ofendido a nadie. Que yo haya dicho '¿Alianza Lima cuándo mier* campeonas?' no es por ofender. Ustedes como hinchas deben pedirle a sus jugadores que ya campeonen, nada más. No tiene porque irse contra mí porque haya dicho eso porque es la verdad", menciona en el video.



"No con insultarme y decirme que me van a matar ¿Matándome a mí el Alianza Lima va a campeonar? Despierten hinchas. Yo soy hincha de la U y cuando pierden nos dicen gallinas, eso no me duele. Soy hincha de la U, duela a quien le duela conch....", agrega Tony Rosado.