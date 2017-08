Tony Rosado: Así se justifica por alzar vestido y meter mano a joven en concierto [VIDEO y FOTOS]

El cantante Tony Rosado justificó la falta de respeto que cometió con joven en uno de sus conciertos. En mayo de este año se viralizó un video en Facebook en donde se observa al cumbiambero alzarle el vestido y meterle la mano a una chica que subió al escenario.



La joven subió al escenario y le declaró su amor a Tony Rosado mientras le bailaba de forma sensual. El cantante le alzó el vestido y le tocó las nalgas, la mujer hizo fuerza para demostrar su incomodidad.



Le falto el respeto de todas las formas posibles. Tony Rosado se burló del lugar donde trabajaba la joven. "Yo pensé que trabajabas en el chongo", le dijo el cantante y generó que todos sus músicos se rieran.



Tony Rosado habló de este penoso hecho en Trome.pe y justificó su accionar. "Ella quería que me saque la ropa y yo le dije que se quite el vestido porque tenía un cuerpo bonito y se lo levanté. No lo hice por ‘gilero’", respondió el cantante.



Tony Rosado