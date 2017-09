Tony Rosado: Pelo D’ Ambrosio critica a chichero por no presentarse en Oxapampa

El cantante Pelo D’ Ambrosio dijo que aunque no tiene problemas con Tony Rosado, no cantará ni participará en algún evento donde esté el cumbiambero por el problema que generó su ausencia en un evento en Oxapampa, el pasado 29 de agosto.



“No tengo nada en su contra, pero debo cuidar mi carrera. No puedo ser parte de un spot mentiroso donde le dice al público que se presenta y al final no va. Lo peor es que nos puso en riesgo a todos, la gente vino al hotel a tirar cosas porque se sintió estafada, pudo ocurrir una desgracia. No quiero pelearme con Tony Rosado, solo cuento lo que vi. Además, tuve que quedarme una hora más en el escenario porque nunca apareció. No debe engañar a la gente”, manifestó Pelo D’ Ambrosio.



De otro lado, Tony Rosado posteó en su Facebook una foto ingresando a la clínica Maison de Santé, donde fue internado el 31 agosto por una hernia lumbar.



(B. Pashanasi)