Tula Rodríguez: Embargan sus cuentas bancarias por no pagar a extrabajador [VIDEO]

Tula Rodríguez está en serios problemas. El Poder Judicial resolvió embargar sus cuentas bancarias luego de que no cumpliera con el pago de más de 29 mil soles que le adeuda a su exemplaado Carlos Mendoza. Como se recuerda, este la demandó por despido arbitrario en 2013.

“Trábese embargo en forma de retención hasta por la suma de S/29,030.91 soles, sobre las cuentas bancarias, que pudiera tener las ejecutadas Tula Spa Belleza SAC con RUC N°203992563475 y el Salón de Belleza Fantasía y Spa SAC”, se lee en la resolución emitida a favor del extrabajador de Tula Rodríguez por el Décimo Quinto Juzgado Especializado de Trabajo de Lima.

Cabe destacar que Carlos Mendoza dio a conocer públicamente su denuncia desde hace meses y ahora detalló que Tula Rodríguez estaría cambiando constantemente de razón social a su empresa para evadir su responsabilidad.

Carlos Mendoza demanda a Tula Rodríguez.

Recordemos que en su momento, Tula Rodríguez negó esta fuerte deuda. “Yo nunca me he quedado con la plata de nadie. Todo el mundo me podrá decir lo que quiera pero jamás he faltado a un evento, jamás he dejado de pagar a alguien (…) Entonces me molesta que pasen estas cosas porque afectan a la empresa, afectan a mi familia”, aseguró la empresaria y exconductora.