Tula Rodríguez: "Si Rebosio es culpable, que pague" [VIDEO]

Tula Rodríguez lamentó la situación que atraviesa Miguel ‘Conejo’ Rebosio, quien es acusado de golpear a su pareja, Paola Herrera, y abusar de su hija de 19 años.



“Qué lástima lo que le está pasando. Las parejas no tienen que terminar así. Si eso fuera verdad, qué pena, será otro Miguel que no conozco. Tocar ese tema es delicado, estamos hablando incluso de una agresión sexual, física y psicológica. Quien es culpable tiene que pagar por eso, sea él o ella”, dijo Tula Rodríguez.



“Nunca noté que sea agresivo. Me cuesta creer lo que se dice. Qué fea noticia. El tema de maltrato es terrible; si es verdad, que pague”, agregó Tula Rodríguez.



Como se sabe, Paola Herrera contó que ambos se ‘golpearon’ (y que no era la primera vez) porque ella le reclamó su salida con Karla Tarazona y otra mujer, luego que habían conciliado y estaban ‘arreglando sus cosas’.



Por otro lado, la hermana de Miguel Rebosio pidió a Paola que no mienta. “Ella miente en muchas cosas y es mejor que esto termine porque mis padres están sufriendo”, dijo.



En tanto, el hermano de Paola, Giuseppe Herrera, les exigió a ambos que vayan a terapia porque ‘están mal’ y necesitan poner un ‘alto’ por su bien.



CRITICA A ‘WACHIMÁN’

​

Asimismo, Tula criticó el comportamiento de Christian Domínguez, quien dejó a su pareja Karla Tarazona para formalizar su relación con la bailarina Isabel Acevedo.

“Me parece tan bajo que le haga eso a su compañera de vida, qué dolor debe ser cuando hay un hijo de por medio. Debe ser bien duro, seguro que Karla está respirando profundo y concentrando todas sus energías para sus hijos. La justicia tarda, pero siempre llega”, dijo.



“Me parece que hombre no es quien tiene más mujeres, sino el que tiene una y la respeta. Un buen padre no solo es el que da dinero, sino quien mantiene la tranquilidad, quien respeta a la mamá de su hijo”, criticó Tula Rodríguez al ‘Wachimán’, que se encuentra de viaje con su actual pareja en Europa. (J.V)