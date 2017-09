¿Tula Rodríguez le mandó 'misil' a Gisela Valcárcel? [VIDEO]

Tula Rodríguez comentó en ‘Estás en todas’ que a su esposo, Javier Carmona, no le gustan las rubias, al convertirse en ‘mozo de una pollería’ para el programa sabatino.



En la entrevista, Sheyla Rojas dijo que a Javier Carmona, cliente del local, lo habían visto con una rubia y Tula Rodríguez se prestó para la ‘chacota’.



“A mí me dice que no le gustan rubias... estoy segura”, indicó Tula Rodríguez entre risas.



Tu respuesta fue muy jocosa...

Es que se supone. Yo tengo el pelo oscuro y ya no debe gustarle otro color (ríe).



Además, tienen varios años de casados...

Cinco de casados y juntos diez años. El matrimonio no es fácil, pero Dios tiene el control de todo.



Cambiando de tema, te encontraste con la señora (Gisela Valcárcel) en las instalaciones de Pachacámac...

La verdad, al trabajar en América te cruzas con todos los compañeros, pero yo no la vi directamente, uno trabaja sin problemas

