A diferencia de otros artistas, Tulio Loza dijo que los reconocimientos se deben dar en vida, pero aclaró que él no necesita una pensión vitalicia.



“Los reconocimientos son buenos cuando el artista está vivo. Pero no necesito una pensión de gracia ni vitalicia, porque mi honesta y honorable nuera Pilar García Arbulú me tiene guardada una fuerte suma de dinero y no voy a estar desamparado en mi vejez”, dijo el popular ‘Cholo de acero inoxidable’.



Además, envió sus mejores vibras a Melcochita, quien recuperó su libertad y disfrutó la Navidad junto a su familia. “Me alegra que Melcochita pueda estar libre y ahora deberá afrontar su responsabilidad en un juicio. Es un hombre sano y sin vicios, pero considero que es imprudente manejar tantas horas”, precisó Tulio Loza. (E.C)