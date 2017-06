La actriz Katherine Langford, quien protagoniza a Hannah Baker en la serie de Netflix, “13 Reasons Why”, habló de la escena más controversial. Ella compartió en una entrevista el trabajo que realizó en la escena en que la protagonista decide suicidarse. Quienes han visto la serie, saben que las imágenes son explícitas.

Katherine Langford mencionó que ella describe esa escena como “visceral”. Cuando el personaje principal (Hannah Baker) se suicida, se sumerge en la tina de baño llena de agua y se realiza profundos cortes en las muñecas. Las imágenes son explícitas y han despertado críticas porque los adolescentes pueden entender que el suicidio es una salida de los problemas. Los productores de 13 Reasons Why tenían intenciones totalmente contrarias.

En esta entrevista con Deadline, Katherine Langford reveló que los productores siempre quisieron mostrar esa escena de “13 Reasons Why”. Pues, en caso no se haya filmado “sentía que hubiese sido como endulzar la severidad del asunto. No es lindo, no es romantizado, no es una hermosa tragedia; es agonizante, y es físicamente doloroso de ver".

Brian Yorkey, uno de los realizadores, expresó algo parecido, “queríamos que fuera doloroso de ver, porque queríamos que quedara claro que no hay nada, de ninguna manera, valioso sobre el suicidio”.

Katherine Langford contó que para entender el personaje de Hannah Baker habló con psiquiatras especializados en enfermedades mentales en adolescentes. Saber que el personaje moría era algo difícil de aceptar para la actriz, pues sentía que era real y quería decirle a Hannah que no lo haga.



