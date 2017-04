A casi un mes de su estreno en Netflix, sabemos que '13 Reasons Why' es una serie que habla del suicidio de una adolescente y de las razones que la llevaron a quitarse la vida (sin entrar en detalles para no spoilear). Este delicado tema es el punto en el que las críticas se dividen porque algunos creen que no se ha abordado de la manera correcta y se da un mensaje equivocado. Otros han criticado la serie de Netflix porque se vuelve demasiado lenta y se fuerzan escenas y situaciones para alcanzar los 13 capítulos.

También están aquellos que han amado ’13 Reasons Why’ y han decidido leer el libro del mismo nombre, están atentos a las novedades de una segunda temporada y comparten gifs y videos relacionados a la serie. ¿Por qué le ha gustado tanto a algunos? Podría ser por las distintas innovaciones y novedades que la serie, producida por Selena Gomez y Netflix, ha mostrado. Son aportes sutiles, pero que tienen gran fuerza causando que el público no olvide la serie y quieran compartirla enseguida.

1. El ROMANTICISMO del CASSETTE: El objeto clave para el desarrollo de la serie es el cassette. La protagonista, Hanna Baker, utiliza este formato para contar su historia y al inicio dice que lo hace como un modo de protesta contra el mal uso de los smartphones (adicción y poco respeto de la privacidad). Clay Jensen, protagonista de la serie, no sabe cómo usar ni cómo reproducir el cassette cuando llegan a él. El personaje de Tony, que tiene un papel de guía o ‘angel’ en la historia, es el único que usa cassetts, incluso durante su trabajo como DJ agregando toques románticos y de nostalgia.

Maybe this time you'll listen. Una publicación compartida de Hannah Baker (@itsmehannahbaker) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 9:57 PDT

2. EL SMARTPHONE como ENEMIGO: '13 Reasons Why' es una de las primeras series que muestra de manera explícita el uso de los celulares y su modernidad. Enviar de mensajes de texto, chats, Facebook, Instagram, enviar fotos y videos son actitudes reales y que suceden todo el tiempo, pero por alguna razón las películas no lo muestran de manera cruda (a excepción de Black Mirror). El smartphone, en su mayoría iPhone, que todos los jóvenes usan en la serie se convierte en el antagonista de la historia, el enemigo del cassete y la herramienta de los "malos". Por ejemplo, Justin Foley envía la foto de Hannah por su celular y los demás también la ven por ahí.

3. Todos los ROSTROS: Si bien los actores que interpretan a Clay Jensen y Hannah Baker lucen como los típicos estudiantes norteamericanos, la serie está llena de jóvenes con diferentes orígenes; sin embargo, sus roles o personalidades en la serie no están marcados por eso. Por ejemplo, Christian Navarro (Tony) tiene una ascendencia portorriqueña; Alisha Boe (Jessica) tiene un papá somalí y su mamá es de Noruega; Ross Butler (Zach) nació en Singapour; y ninguno es encasillado en un tipo de personaje de acuerdo a cómo lucen. De ese modo han dejado de lado los estereotipos.

Christian Navarro (Tony), Alisha Boe (Jessica), Ross Butler (Zack) Christian Navarro (Tony), Alisha Boe (Jessica), Ross Butler (Zach)



4. SOY GAY, no hay problema: Los productores no tuvieron temor en abordar el tema de la homosexualidad y de un matrimonio gay. Tampoco se siente una intención forzada de querer mostrar de manera positiva a una pareja gay; simplemente se desarrolla como cualquier otro matrimonio. Sin embargo, la serie no abandona el sentimiento de miedo que un adolescente puede tener al pensar en su propia homosexualidad a pesar de estar en una sociedad “moderna”.

5. Aman JOY DIVISION: Los productores de Netflix tiene gran respeto hacia Joy Division y lo dejan en claro al usar sus canciones más emblemáticas en las series. En el caso de “13 Reasons Why”. se escucha en el primer capítulo el clásico ‘Love will tear us apart” y en el capítulo 10 suena un cover más lento de ‘Atmosphere’. Además, Alex —uno de los personajes— es fanático de esta banda inglesa, pues en su habitación tiene un poster del álbum ‘Unknown Pleasures’.

6. La EXPERIENCIA fuera de la pantalla: Los productores de ’13 Reasons Why’ se han preocupado por mantener la serie en la cabeza del espectador incluso después de que esta haya finalizado y lo han conseguido a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram existe la cuenta oficial de la protagonista Hannah Baker (@itsmehannahbaker): hay fotos y videos que el personaje compartió antes de suicidarse; es una cuenta como la de cualquiera de nosotros y la última publicación es del día de su suicidio.

Instagram de Hanna Baker Instagram de Hanna Baker

Una publicación compartida de 13 Reasons Why (@13reasonswhy) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 11:36 PDT



En el fanpage de Netflix y '13 Reasons Why', hay videos de las conversaciones que Hannah Baker y otros personajes tuvieron en las cuentas de snapchat, Instagram o Facebook.





Lo más innovador es la un test en formato chat que le permite a los espectadores saber si tienen actitudes negativas hacia alguien y de eso modo buscan prevenir el bullying.



Chat de "13 Reasons Why" Chat de "13 Reasons Why". Ingresa aquí



7. NARRATIVA TRANSMEDIA: La historia abarca varios formatos ofreciéndole a la audiencia diferentes experiencias. ’13 Reasons Why’ tiene su origen en un libro de Jay Asher (primera plataforma); se lanza una serie de 13 capítulos en netflix (segunda plataforma); existe una cuenta de Instagram real con fotos y videos de una ¡¡historia de ficción!! (tercera plataforma); puedes acceder a tests y ver los chats de los personajes (cuarta plataforma). Solo faltaría crear un parque temático a lo Harry Potter para que las experiencias basadas en esta historia aumenten.

8. Es de NETFLIX: La plataforma de películas online más popular del ciberespacio ha demostrado que es capaz crear series, documentales y otras producciones audiovisuales de buena calidad y contenido. El bajo presupuesto ya no determina la calidad y éxito de una obra.



